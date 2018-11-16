Круглый стол о ситуации с "брекзитом"

19 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Страсти по "брекзиту": политический кризис в Британии нарастает?



Участники:

— директор по развитию Российского совета по международным делам, советник-посланник (в ранге посла) Посольства России в Великобритании (2011–2017 гг.) Александр КРАМАРЕНКО;

— руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена АНАНЬЕВА;

— доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН.



К разговору также приглашены эксперты РИСИ и Дипломатической академии МИД России.



14 ноября правительство Великобритании после долгих споров одобрило проект соглашения по "брекзиту", который сразу же поступил на рассмотрение британского парламента, где растет недовольство как по поводу согласованного Терезой Мэй документа, так и относительно политики премьер-министра в целом. В знак протеста о своей отставке объявили ряд британских политиков, в том числе четыре министра. Если не случится ничего экстраординарного, 25 ноября пройдет внеочередной саммит глав государств и правительств стран ЕС, где планируется подписать соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза и тем самым официально завершить переговоры об условиях и порядке "брекзита". Почему проект соглашения вызывает такое большое недовольство в Британии, а в ЕС документ оценивают весьма положительно? Какая ситуация складывается вокруг "брекзита" сегодня? Кто остается в проигрыше, а кто – в выигрыше? Удастся ли Мей сохранить свой пост, и какие последствия будет иметь ее отставка?



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