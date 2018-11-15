20 ноября в 9:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится III Всероссийский конгресс молодежных медиа, организованный Международной ассоциацией студенческого телевидения и Московским государственным гуманитарно-экономическим университетом при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Ресурсного молодежного центра.



Каковы ключевые тренды в медиа? Как применять их в молодежных и студенческих СМИ? Как организовать свой медиацентр и мотивировать студентов трудиться там? Как найти финансирование на свой проект?



Аккредитация

Иван Горбунов

Тел: +7(926)601-1387

Email: mastkongress@iast.pro



Вход при предъявлении паспорта.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html

Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru