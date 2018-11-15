20 ноября в 9:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится III Всероссийский конгресс молодежных медиа, организованный Международной ассоциацией студенческого телевидения и Московским государственным гуманитарно-экономическим университетом при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Ресурсного молодежного центра.
Каковы ключевые тренды в медиа? Как применять их в молодежных и студенческих СМИ? Как организовать свой медиацентр и мотивировать студентов трудиться там? Как найти финансирование на свой проект?
Аккредитация
Иван Горбунов
Тел: +7(926)601-1387
Email: mastkongress@iast.pro
Вход при предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
III Всероссийский конгресс молодежных медиа
20 ноября в 9:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится III Всероссийский конгресс молодежных медиа, организованный Международной ассоциацией студенческого телевидения и Московским государственным гуманитарно-экономическим университетом при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Ресурсного молодежного центра.