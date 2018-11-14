Пресс-конференция гендиректора ГК "Роскосмос" Дмитрия Рогозина

19 ноября в 19:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия РОГОЗИНА, приуроченная к 20-летию создания Международной космической станции.



Также в пресс-конференции примут участие представители зарубежных космических агентств.



Модератор – директор Центра общественных коммуникаций Госкорпорации "Роскосмос" Владимир УСТИМЕНКО.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html