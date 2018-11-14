Пресс-конференция к открытию выставки Фриды Кало и Диего Риверы

22 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная масштабному выставочному проекту "Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний".



Участники:

— руководитель Департамента культуры г. Москвы Александр КИБОВСКИЙ;

— председатель правления Культурно–исторического фонда "Связь времен", директор Музея Фаберже Владимир ВОРОНЧЕНКО;

— Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексики в Российской Федерации Норма Пенсадо МОРЕНО;

— куратор выставки Катарина ЛОПАТКИНА.



Организаторы проекта раскроют подробности подготовки и детали предстоящей выставки, а также расскажут о параллельной программе, которая охватит многие сферы культурной жизни столицы. В течение двух месяцев в ЦВЗ "Манеж" будет представлена уникальная по своему составу экспозиция произведений самой знаменитой пары в искусстве ХХ века – более 90 экспонатов из музеев Мексики, частных собраний Европы и Латинской Америки, запасников ГМИИ им. А.С. Пушкина и коллекции внука Диего Риверы, некоторые из которых будут показаны впервые. Зрители увидят архивные документы и одни из самых известных работ Фриды Кало.

Для широкой публики выставка будет открыта с 21 декабря 2018 г. по 22 февраля 2019 г.



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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/