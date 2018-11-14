Финал Всероссийских соревнований в сфере ИКТ Honor Cup 2018

16 ноября в 10:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Финал Всероссийских соревнований в сфере информационно-коммуникационных технологий Honor Cup 2018, организованных компанией Huawei.



Участники:

— генеральный директор компании Huawei в России Эйден У;

— старший бизнес-консультант компании Huawei в России Игорь АКУЛИНИН;

— директор по решениям направления Huawei Cloud в России Артур ПЯРН;

— директор по сетевым технологиям Huawei Enterprise Business Group в России Денис СЕРЕЧЕНКО;

— директор лаборатории мультимедийных алгоритмов научно-исследовательского центра Huawei в России Алексей ПЕТРОВСКИЙ.



Гостями мероприятия станут:

— студенты, молодые специалисты и преподаватели в сфере ИКТ;

— представители органов власти.



В итоговом испытании будут соревноваться участники, продемонстрировавшие лучшие результаты в рамках отборочных этапов по номинациям: 345G ("Широкополосная мобильная связь"), ITH ("Облачные решения для серверов и хранилищ данных"), vIP ("Технологии и протоколы взаимодействия в IP сетях") и IoT ("Интернет вещей"). На мероприятии речь также пойдет об образовательных программах и доступных для молодежи карьерных возможностях компании Huawei. Занявшие первые места в каждой из номинаций будут приглашены в штаб-квартиру компании Huawei в Шэнчьжэне для знакомства с передовыми технологиями. В завершении мероприятия состоится ИКТ-викторина и церемония награждения победителей.



Аккредитация Анастасия Лапшина по e-mail: lapshina.anastasia@huawei.com

Вход при предъявлении паспорта.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru