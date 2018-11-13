Пресс-конференция о новых условиях переселения соотечественников в РФ

15 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция на тему: "Обновленная миграционная концепция России: возможности для соотечественников за рубежом". Мероприятие состоится в рамках спецпроекта "Украинское досье".



Участники:

— депутат Государственной Думы РФ от Севастополя, член Комитета по бюджету и налогам Дмитрий БЕЛИК;

— президент Института национальной стратегии Михаил РЕМИЗОВ;

— политолог Владимир КОРНИЛОВ;

— блогер Светлана ПИКТА.



Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.



Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики на 2019–2025 гг. Документ направлен на формирование более комфортных условий для переселения в Россию соотечественников из-за рубежа, снижение бюрократических барьеров. Этого с нетерпением ждали миллионы соотечественников, в первую очередь из Украины. Что нужно сделать для реализации намеченного? Надо ли предоставлять украинским переселенцам статус политических беженцев, если российский суд признал события 2014 года государственным переворотом?



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ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/