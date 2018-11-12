14 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет презентация платформы сервисов кибербезопасности для бизнеса.



Участники:

— президент ПАО "Ростелеком" Михаил ОСЕЕВСКИЙ;

— вице-президент ПАО "Ростелеком" по информационной безопасности, генеральный директор компании "Ростелеком-Solar" Игорь ЛЯПУНОВ;

— старший вице-президент ПАО "Ростелеком" по технической инфраструктуре Алексей САПУНОВ.



Платформа объединяет возможности ПАО "Ростелеком" и компетенции компании "Ростелеком-Solar", обеспечивая доступность передовых технологий кибербезопасности для бизнеса.



Аккредитация по e-mail: n.lezina@rt-solar.ru

Тел: +7 (926) 527-1992 Наталья Лезина

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html