14 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет презентация платформы сервисов кибербезопасности для бизнеса.
Участники:
— президент ПАО "Ростелеком" Михаил ОСЕЕВСКИЙ;
— вице-президент ПАО "Ростелеком" по информационной безопасности, генеральный директор компании "Ростелеком-Solar" Игорь ЛЯПУНОВ;
— старший вице-президент ПАО "Ростелеком" по технической инфраструктуре Алексей САПУНОВ.
Платформа объединяет возможности ПАО "Ростелеком" и компетенции компании "Ростелеком-Solar", обеспечивая доступность передовых технологий кибербезопасности для бизнеса.
Аккредитация по e-mail: n.lezina@rt-solar.ru
Тел: +7 (926) 527-1992 Наталья Лезина
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/