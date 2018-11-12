Видеомост Москва – Берлин к открытию филиала "Школы современной пьесы"

23 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный видеомост Москва – Берлин, посвященный открытию в Берлине 1 декабря филиала Московского театра "Школа современной пьесы".



Участники в Москве:

— руководитель Департамента культуры г. Москвы Александр КИБОВСКИЙ;

— специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил ШВЫДКОЙ;

— художественный руководитель театра "Школа современной пьесы", народный артист России Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ.



Участник в Берлине:

— директор Российского дома науки и культуры в Берлине Павел ИЗВОЛЬСКИЙ.



Впервые в истории российский драматический театр открывает филиал за рубежом. Начиная с сезона 2018/2019 гг. столичная "Школа современной пьесы" будет регулярно играть спектакли из своего репертуара на сцене Российского дома науки и культуры в Берлине. Также планируются совместные постановки с участием российских и немецких артистов. Это будет способствовать пропаганде традиций русского театра в Европе, привлечению к современному российскому театральному искусству германской публики – как русскоязычной диаспоры, так и немецкоговорящей аудитории.



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