Пресс-конференция о положении россиянок в тюрьмах Ближнего Востока

13 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Российские женщины и дети в тюрьмах и лагерях стран Ближнего Востока: их положение и пути спасения".



Участники:

— член Совета при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека Хеда САРАТОВА;

— руководитель рабочей группы мам России, стран СНГ и Европы Джаннет ЭРЕЖЕБОВА;

— волонтеры рабочей группы Загидат АБАКАРОВА, Залина ГАБИБУЛЛАЕВА (привезены в 2017 г. вместе с детьми из зон военного конфликта в САР), Зарина ТАТАЕВА.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru