Заседание Комитета по СМИ и информполитике Ассоциации менеджеров

13 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет заседание Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров при поддержке агентства SNMG на тему: "Социальные сети как инструмент построения и разрушения корпоративного бренда".
К участию приглашены:
— директор по связям с общественностью страховой компании "Ингосстрах" Карен АСОЯН;
— видеоблогер, экс-директор по корпоративным коммуникациям строительной компании "Лидер-инвест" Никита ЖУРНАЛЕВ;
— вице-президент по коммуникациям холдинга Mail.Ru Group Александр КАРМАЕВ;
— сопредседатель Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров, заместитель генерального директора ИД "Комсомольская правда" Роман КАРМАНОВ;
— сопредседатель Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров, директор департамента общественных связей компании "Норникель" Андрей КИРПИЧНИКОВ;
— директор по корпоративным коммуникациям компании Х5 Retail Group Елена КОННОВА;
— основатель и управляющий сообщества MDK Роберто ПАНЧВИДЗЕ;
— руководитель направления по связям с общественностью ГК "О’Кей" Ирина ЦЕПЛИНСКАЯ.
Модератор – управляющий партнер агентства "Социальные сети" (группа SNMG) Денис ТЕРЕХОВ.
В рамках заседания представители корпораций, информационных площадок и коммуникационных агентств поделятся передовыми практиками и кейсами антикризисных кампаний.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только при предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru