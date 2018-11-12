Заседание Комитета по СМИ и информполитике Ассоциации менеджеров

13 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет заседание Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров при поддержке агентства SNMG на тему: "Социальные сети как инструмент построения и разрушения корпоративного бренда".



К участию приглашены:

— директор по связям с общественностью страховой компании "Ингосстрах" Карен АСОЯН;

— видеоблогер, экс-директор по корпоративным коммуникациям строительной компании "Лидер-инвест" Никита ЖУРНАЛЕВ;

— вице-президент по коммуникациям холдинга Mail.Ru Group Александр КАРМАЕВ;

— сопредседатель Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров, заместитель генерального директора ИД "Комсомольская правда" Роман КАРМАНОВ;

— сопредседатель Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров, директор департамента общественных связей компании "Норникель" Андрей КИРПИЧНИКОВ;

— директор по корпоративным коммуникациям компании Х5 Retail Group Елена КОННОВА;

— основатель и управляющий сообщества MDK Роберто ПАНЧВИДЗЕ;

— руководитель направления по связям с общественностью ГК "О’Кей" Ирина ЦЕПЛИНСКАЯ.



Модератор – управляющий партнер агентства "Социальные сети" (группа SNMG) Денис ТЕРЕХОВ.



В рамках заседания представители корпораций, информационных площадок и коммуникационных агентств поделятся передовыми практиками и кейсами антикризисных кампаний.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только при предъявлении паспорта.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru