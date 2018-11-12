13 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-показ фильма "Последнее испытание" режиссера Алексея Петрухина и творческая встреча с создателями картины.



Участники:

— режиссер Алексей ПЕТРУХИН;

— актеры Ирина КУПЧЕНКО, Анна ЧУРИНА, Олег ТАКТАРОВ, Елена ЗАХАРОВА, Иван КОКОРИН, Михаил ЕВЛАНОВ, Себастиан СИСАК, Алексей ЛУКИН, Игорь ЖИЖИКИН.



Картина "Последнее испытание" выходит в широкий российский прокат 29 ноября. В столичном театре – новый спектакль. Со всей страны съезжаются люди, желающие увидеть премьеру. Но они и не представляют, что шоу может стать последним не только для постановщиков, но и для многих зрителей.

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