Пресс-конференция о планах компании "БКС Капитал" на рынке страховых услуг

14 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "БКС Капитал" выходит на страховой рынок. Стратегия, планы, перспективы компании".



Участники:

— глава компании "БКС Капитал", член правления, заместитель президента – председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу Финансовой группы БКС Эдвард ГОЛОСОВ;

— генеральный директор Страховой компании "БКС Страхование жизни" Андрей ДРОЗДОВ.



Компания "БКС Капитал" объединяет четыре бизнес-направления: управление активами, структурные продукты, страхование жизни и альтернативные инвестиции. Страховая компания "БКС Страхование жизни" получила 1 ноября лицензии Центрального банка России на добровольное страхование жизни и добровольное личное страхование. В ближайшее время страховая компания начнет продажи собственных продуктов. В рамках мероприятия речь пойдет о стратегии и планах, а также о продуктовой линейке компании.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/