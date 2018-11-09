Пресс-конференция о Гран-при по фигурному катанию "Кубок Ростелеком"

13 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная ИСУ Гран-при по фигурному катанию на коньках "Кубок Ростелеком".
Участники:
— руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай ГУЛЯЕВ;
— президент Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийский чемпион Александр ГОРШКОВ;
— генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр КОГАН;
— генеральный директор ДС "Мегаспорт" Михаил МОСКАЛЕВ;
— генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр ПОЛИНСКИЙ.
Соревнования пройдут на льду Дворца спорта "Мегаспорт" с 16 по 18 ноября 2018 года.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/