Круглый стол о задачах нового правительства Ирака

13 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Ирак: справится ли новое правительство с задачей восстановления страны?".



Участники:

— эксперт НИУ ВШЭ Григорий ЛУКЬЯНОВ;

— координатор ближневосточных программ РСМД Руслан МАМЕДОВ;

— представитель Коммунистической партии Ирака в Москве Хассан НАДДАВИ;

— президент Российского общества солидарности и сотрудничества с курдским народом Юрий НАБИЕВ.



В Ираке сформировано новое правительство. Вакантными остаются несколько постов, в том числе ключевых – министров обороны и внутренних дел. Впервые за 15 послевоенных лет кабинет был сформирован не на партийной основе. Перед новым правительством стоит трудная задача по восстановлению страны, разоренной войной с "Исламским государством"*, внутренним межконфессиональным противостоянием, американским вторжением 2003 года и предшествовавшими ему годами экономических санкций. Иракцы надеются также, что оно сможет победить коррупцию, восстановить деградирующую инфраструктуру и социальную сферу. Сумеет ли правительство Аделя Абдель Махди оправдать эти надежды и выполнить взятые обязательства? Удастся ли ему разрешить спорные вопросы между Багдадом и Эрбилем, остановить сепаратистские тенденции в стране?



*"Исламское государство" (ДАИШ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.



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