Круглый стол об интересах России в АТР

12 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Интересы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе".



Участники:

— директор Центра АСЕАН при МГИМО МИД России Виктор СУМСКИЙ;

— руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий МОСЯКОВ;

— заведующий сектором социально-экономических проблем НИ ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Александр РОГОЖИН;

— директор Российского центра исследований АТЭС Татьяна ФЛЕГОНТОВА;

— эксперт Института Дальнего Востока РАН, академик Академии военных наук Владимир ПЕТРОВСКИЙ;

— эксперт ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Наталия РОГОЖИНА.



К разговору приглашены:

— представители Делового совета Россия – АСЕАН, РИСИ, НИУ ВШЭ.



14 ноября Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в саммите Россия – АСЕАН в Сингапуре и в Восточноазиатском саммите. Ожидается, что помимо двусторонней повестки будут обсуждаться вопросы обеспечения стабильности и безопасности в АТР, включая ядерную проблему Корейского полуострова. 17–18 ноября на саммите АТЭС, который пройдет в Папуа-Новой Гвинее, Россию будет представлять премьер-министр Дмитрий Медведев. О том, как складываются отношения России с крупнейшими интеграционными структурами в АТР, о повестке предстоящих встреч и об интересах нашей страны в регионе пойдет речь в рамках круглого стола.



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