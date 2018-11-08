Круглый стол о национальной и миграционной политике

9 ноября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Национальная политика и миграция".



Участники:

— член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Владимир ЗОРИН;

— член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, член Центрального штаба ОНФ, председатель Высшего совета Общероссийского общественного движения "Российский конгресс народов Кавказа" Асламбек ПАСКАЧЕВ;

— профессор Института государственного управления и права Государственного университета управления Владимир ВОЛОХ.



К участию приглашены представители Федерального агентства по делам национальностей и Федерального собрания РФ.



31 октября Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ "О Концепции миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы", упрощающий процедуру получения российского гражданства. Выступая 1 ноября на VI Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, Владимир Путин отметил, что Концепция государственной миграционной политики "направлена в том числе на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства". В рамках круглого стола речь пойдет о задачах по реализации миграционной политики России, о минимизации бюрократических барьеров и об упрощении процедуры переселения в Россию соотечественников из-за рубежа. Особое внимание будет уделено обновленной Стратегии государственной национальной политики, которая обсуждалась на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям 26 октября.

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