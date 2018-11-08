Пресс-конференция главы Росстата Александра Суринова

12 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция руководителя Федеральной службы государственной статистики Александра СУРИНОВА на тему: "Предварительные итоги Пробной переписи населения 2018 года".



Модератор – член Общественного совета при Росстате, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.



С 1 по 31 октября 2018 года в России (впервые через Интернет) проходила Пробная перепись населения, охватившая всю страну. Какие предварительные выводы можно сделать по итогам самой масштабной и самой необычной Пробной переписи населения в нашей истории? Как себя показал портал Госуслуг в качестве организационной площадки? Как прошел второй этап с участием переписчиков в десяти пилотных районах? Когда будут подведены окончательные итоги? Как они повлияют на подготовку к Всероссийской переписи населения 2020 года?



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