Пресс-конференция о непрерывном педагогическом образовании

13 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция, посвященная началу работы Национальной электронной платформы педагогического образования.
Участники:
— заместитель директора Департамента управления программами и конкурсных процедур Министерства просвещения Российской Федерации Борис ЛОСИКОВ;
— проректор по учебной работе Московского городского педагогического университета Дмитрий АГРАНАТ;
— директор ресурсного центра учебно-методического сопровождения региональных ресурсных центров Московского государственного психолого-педагогического университета Светлана ПАНЮКОВА;
— профессор кафедры технологии и профессионального обучения Института физики, технологии и информационных систем МПГУ Марина ВАЙНДОРФ-СЫСОЕВА;
— вице-президент Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Дмитрий КОНОПЛЯНСКИЙ.
Модератор – руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.
В России разработана Национальная электронная платформа педагогического образования. Уже опубликовано 10 модулей программ, в числе которых – "Философия", "Мышление и речь", "Проектирование основного и дополнительного образования", "Современные воспитательные практики", "Основы проектирования", "Технологии самоорганизации и саморазвития", "Сценическое мастерство педагога". Платформа подготовлена при участии экспертов и специалистов Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций".
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