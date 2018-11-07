Круглый стол ко второй встрече по Афганистану в Москве

9 ноября в 10:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол о перспективах политического урегулирования в Афганистане.



Участники:

— директор Центра изучения современного Афганистана Института востоковедения РАН Омар НЕССАР;

— заместитель директора Института СНГ Владимир ЕВСЕЕВ;

— старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Рамазан ДАУРОВ;

— эксперт Российского института стратегических исследований Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ.



9 ноября в российской столице пройдет второе заседание московского формата консультаций по Афганистану. Впервые в международной встрече такого уровня будет участвовать делегация политического офиса радикального движения "Талибан"* в Дохе. Приглашения для участия в мероприятии направлены Афганистану, Индии, Ирану, Казахстану, Киргизии, Китаю, Пакистану, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану, а также США.



На фоне какой внутриполитической обстановки в Афганистане пройдут московские консультации? Почему Москва идет на контакты с "Талибаном"? Можно ли рассматривать участие талибов в московской встрече как часть процесса их возможной легитимации в политической структуре будущего Афганистана? Откликнутся ли талибы на призыв сесть за стол переговоров с властями в Кабуле? Какова роль внешних сил в афганском конфликте? Как долго войска США и других стран НАТО будут еще оставаться в Афганистане?



*Движение "Талибан"— террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/