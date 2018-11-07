Круглый стол ко второй встрече по Афганистану в Москве

9 ноября в 10:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол о перспективах политического урегулирования в Афганистане.
Участники:
— директор Центра изучения современного Афганистана Института востоковедения РАН Омар НЕССАР;
— заместитель директора Института СНГ Владимир ЕВСЕЕВ;
— старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Рамазан ДАУРОВ;
— эксперт Российского института стратегических исследований Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ.
9 ноября в российской столице пройдет второе заседание московского формата консультаций по Афганистану. Впервые в международной встрече такого уровня будет участвовать делегация политического офиса радикального движения "Талибан"* в Дохе. Приглашения для участия в мероприятии направлены Афганистану, Индии, Ирану, Казахстану, Киргизии, Китаю, Пакистану, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану, а также США.
На фоне какой внутриполитической обстановки в Афганистане пройдут московские консультации? Почему Москва идет на контакты с "Талибаном"? Можно ли рассматривать участие талибов в московской встрече как часть процесса их возможной легитимации в политической структуре будущего Афганистана? Откликнутся ли талибы на призыв сесть за стол переговоров с властями в Кабуле? Какова роль внешних сил в афганском конфликте? Как долго войска США и других стран НАТО будут еще оставаться в Афганистане?
*Движение "Талибан"— террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.
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