Пресс-конференция о работе Комитета ГД по делам национальностей

12 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Ильдара ГИЛЬМУТДИНОВА.



Будут освещены итоги заседания Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, состоявшегося 26 октября в Ханты-Мансийске, а также итоги прошедших 29 октября думских слушаний относительно языковой политики страны. Будет рассмотрен вопрос создания Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации, затронуты проблемы социальной и культурной адаптации мигрантов в свете положений новой Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 гг.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/