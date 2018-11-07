Награждение и открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина

8 ноября в 16:00 состоится торжественная церемония награждения и открытие выставки победителей единственного в России Международного конкурса для молодых фотожурналистов им. Андрея Стенина.



В рамках мероприятия будет объявлен обладатель гран-при конкурса. В экспозицию вошли порядка 200 работ лучших молодых фотожурналистов из 14-ти стран, в числе которых Россия, Германия, Иран, Испания, Италия, ЮАР и другие. Среди главных тем выставки – глобальные гуманитарные вызовы, вопросы сохранения национальной самобытности, проблемы социального равноправия, экология. Конкурс организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО с целью поддержки молодых фотографов в их стремлении к профессиональному мастерству. В 2018 году конкурс поставил новый рекорд – было прислано около 6000 работ из 77-ми стран. Возраст участников конкурса ограничен 33 годами.



Место проведения: Площадь Революции, д.2/3, Выставочный комплекс Государственного исторического музея.



Аккредитация на мероприятие для СМИ открыта до 18:00 МСК 7 ноября,

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