Пресс-конференция о предстоящих в ДНР и ЛНР выборах

8 ноября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Донбасс: война и выборы". Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
— первый премьер-министр ДНР, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр БОРОДАЙ;
— поэт, публицист Анна РЕВЯКИНА;
— публицист Андрей БАБИЦКИЙ;
— политолог Сергей МИХЕЕВ.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
11 ноября на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик пройдут выборы глав и парламентов. Убийство лидера ДНР Александра Захарченко и отставка руководителя ЛНР Игоря Плотницкого, возможно, обозначили смену циклов становления республик. Придется искать ответы на множество вопросов.
Как меняется политическая элита Донбасса? Как сочетаются выборы и военное положение? Чего ждут избиратели от власти? Противоречат ли выборы на Донбассе Минским соглашениям? Изменится ли позиция республик на переговорах? И как поведет себя Москва?
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