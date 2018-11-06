Пресс-конференция о предстоящих в ДНР и ЛНР выборах

8 ноября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Донбасс: война и выборы". Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта "Украинское досье".



Участники:

— первый премьер-министр ДНР, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр БОРОДАЙ;

— поэт, публицист Анна РЕВЯКИНА;

— публицист Андрей БАБИЦКИЙ;

— политолог Сергей МИХЕЕВ.



Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.



11 ноября на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик пройдут выборы глав и парламентов. Убийство лидера ДНР Александра Захарченко и отставка руководителя ЛНР Игоря Плотницкого, возможно, обозначили смену циклов становления республик. Придется искать ответы на множество вопросов.

Как меняется политическая элита Донбасса? Как сочетаются выборы и военное положение? Чего ждут избиратели от власти? Противоречат ли выборы на Донбассе Минским соглашениям? Изменится ли позиция республик на переговорах? И как поведет себя Москва?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/