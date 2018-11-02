Круглый стол о проблеме дискриминации соотечественников за рубежом

7 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Как противостоять дискриминации россиян и соотечественников за рубежом", в рамках которого будет представлен доклад Московского бюро по правам человека, посвященный проблеме.



Участники:

— член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;

— председатель Совета Российского общественного института избирательного права, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь БОРИСОВ;

— председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей, первый заместитель председателя правления Международного общественного фонда "Российский фонд мира" Елена СУТОРМИНА;

— директор Института русского зарубежья Сергей ПАНТЕЛЕЕВ;

— адвокат Михаил ИОФФЕ;

— доцент МГИМО МИД РФ Сергей ВОДОЛАГИН;

— правозащитник Дмитрий ЛИНТЕР.



Выступая 1 ноября на VI Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, Президент РФ В. Путин отметил: "Увеличиваются напряженность и непредсказуемость. Подрываются основы международного права, рушатся многолетние договоренности между государствами. В ход идут и русофобия, к сожалению, другие формы крайнего, агрессивного национализма. На Украине, в странах Балтии, в ряде других государств переписывается история, ведется борьба с памятниками, с русским языком. Людей запугивают и просто терроризируют. Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Право на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается. Для некоторых наших соотечественников по политическим мотивам устанавливаются запреты на профессии".

В преддверии Международного дня против фашизма, расизма и антисемитизма (9 ноября) эксперты обсудят проблему дискриминации соотечественников и россиян за рубежом по признакам расы, языка, политических или иных убеждений, происхождения.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/