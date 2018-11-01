Пресс-конференция о защите прав детей в России и Киргизии

6 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны КУЗНЕЦОВОЙ и омбудсмена Киргизской Республики Токона МАМЫТОВА, в ходе которой состоится подписание Меморандума о взаимопонимании и взаимодействии в области защиты прав и интересов ребенка.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/