9 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-показ фильма "Спитак" режиссера Александра Котта и творческая встреча с создателями картины.



Участники:

— режиссер Александр КОТТ;

— продюсер Елена ГЛИКМАН;

— актеры Анна ЦУКАНОВА-КОТТ, Александр КУЗНЕЦОВ, Александра ПОЛИТИК.



Фильм "Спитак" выходит в широкий российский прокат 29 ноября. Эта картина – о самом разрушительном и многочисленном по числу жертв землетрясении, случившемся на территории Армении 7 декабря 1988 года. Катастрофа, унесшая 25000 жизней и оставившая без крова более полумиллиона человек, вошла в историю еще и как удивительный пример единения: тысячи людей со всего мира, бросив свои дела и оставив семьи, отправились в Армению, чтобы спасти пострадавших и подарить им надежду. Главный герой, когда-то покинувший родной город Спитак в поисках лучшей жизни, возвращается на родину после землетрясения, чтобы найти дом и родных. Удастся ли ему вернуть семью и восстановить то, что казалось безвозвратно потерянным?



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