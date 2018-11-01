9 ноября в 12:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция президента РАН Александра СЕРГЕЕВА в преддверии общего собрания членов Академии, которое состоится 13–14 ноября.



В ходе мероприятия будут подведены итоги первого года работы на позиции главы РАН, а также освещены вопросы, решение которых необходимо для обеспечения приоритетов научно-технического развития страны. Среди них – переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, к передовым цифровым, интеллектуальным и производственным технологиям, возможность эффективного ответа на вызовы глобального развития, противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, переход к персонализированной медицине и высокотехнологичному здравоохранению, к высокопродуктивному, экологически чистому агро- и аквахозяйству, создание транспортных, интеллектуальных и телекоммуникационных систем.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/