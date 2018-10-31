Пресс-конференция президента Республики Молдова Игоря Додона

1 ноября в 13:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Кишинев президента Республики Молдова Игоря ДОДОНА.



Участники в Кишиневе:

— представители СМИ.



В ходе мероприятия будут освещены итоги визита в Москву, а также представлены основные возможности российско-молдавского сотрудничества в области промышленности, сельского хозяйства, туризма и других отраслей экономики.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/