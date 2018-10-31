Пресс-конференция о кризисной ситуации на Азовском море

1 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Азовский кризис: шаг к большой войне?". Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта "Украинский вопрос"*.



Участники:

— депутат Государственной Думы Руслан БАЛЬБЕК;

— председатель Всероссийского общества поддержки флота Михаил НЕНАШЕВ;

— председатель Фонда "Украинская политика" Кость БОНДАРЕНКО;

— политолог Ростислав ИЩЕНКО;

— директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО.



Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.



Кризис в Азовском море, спровоцированный захватом украинскими пограничниками российского судна "Норд", приобретает крайне опасный военный характер. Руководство НАТО требует допустить свои суда в акваторию, Евросоюз грозит России новыми санкциями, Киев объявил о намерении строить на азовском берегу военно-морскую базу. Очевидна координация антироссийских действий Запада и Украины, их стремление создать в Азовском море еще одну зону военного и экономического давления на Россию. Каким должен быть ответ Москвы?



*Специальный проект "Украинский вопрос" создан интернет-изданием Украина.ру в ноябре 2018 года. В ходе мероприятий, которые будут проводиться еженедельно, ведущие эксперты и политики России, Украины и других стран будут предлагать эксклюзивные и нетривиальные трактовки событий.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru