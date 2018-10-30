Пресс-конференция ко Дню народного единства

1 ноября в 10:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.



Участники:

— заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Иван ПЕТРОВ;

— председатель Комиссии по информационной политике Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Джамиль САДЫХБЕКОВ;

— представители национальных общин.



К участию также приглашен председатель Комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ Ильдар ГИЛЬМУТДИНОВ.



В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы развития межнациональных и межконфессиональных отношений в нашей стране, рассмотрены процессы преобразований, происходящих национальных общинах и религиозных центрах Российской Федерации. Также будут освещены планы проведения масштабных форумов в 2019 году.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/