Пресс-конференция о выставке ко Дню народного единства

31 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция, посвященная открытию XVII Церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь – ко Дню Народного единства".



Участники:

— Министр культуры Российской Федерации Владимир МЕДИНСКИЙ;

— генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;

— митрополит Псковский и Порховский, председатель Патриаршего совета по культуре, наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря ТИХОН;

— заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр ГОРБЕНКО.



День народного единства отмечается в Российской Федерации 4 ноября. С 4 по 25 ноября в ЦВЗ "Манеж" в рамках XVII Церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь ― ко Дню народного единства" будет представлена беспрецедентная по своему масштабу экспозиция "Сокровища музеев России", в которой собрано около 280 самых значимых экспонатов из 50-ти музеев России. Выставка подготовлена Патриаршим советом по культуре при поддержке Правительства Москвы и Министерства культуры Российской Федерации.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/