Пресс-конференция о зимних международных спортивных играх "Дети Азии"

30 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция на тему: "100 дней до начала первых зимних Международных спортивных игр "Дети Азии".



Участники:

— заместитель председателя Правительства Сахалинской области Антон ЗАЙЦЕВ;

— президент Международного комитета игр "Дети Азии" Дмитрий ГЛУШКО;

— двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна БОГАЛИЙ.



К участию приглашены:

— Министр спорта Российской Федерации Павел КОЛОБКОВ;

— президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ.



Первые зимние Международные спортивные игры "Дети Азии" состоятся с 8 по 17 февраля 2019 года в Южно-Сахалинске. Соревнования пройдут по 8 видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, сноуборд, хоккей, шорт-трек.

В ходе мероприятия будет представлена информация о странах-участницах и заявках от сборных, об отборе волонтеров, о подготовке Сахалинской области к проведению турнира. Также речь пойдет о развитии детского спорта в России и о предстоящих зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне. Международные спортивные игры "Дети Азии" проводятся при поддержке Международного олимпийского комитета, Олимпийского комитета России, Олимпийского совета Азии, Правительства РФ и Сахалинской области.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/