Видеомост со столицами СНГ в преддверии встречи глав правительств

30 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Астана – Баку – Бишкек – Ереван – Кишинев – Минск на тему: "Экономическое взаимодействие в рамках СНГ".



Участники в Москве:

— представитель департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрей КУШНИРЕНКО;

— генеральный директор Делового центра экономического развития СНГ Владимир САВЧЕНКО.



Участники в Астане:

— директор Департамента международного сотрудничества Министерства национальной экономики Республики Казахстан Кайрат ТОРЕБАЕВ;

— эксперт Института мировой экономики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан Жумабек САРАБЕКОВ.



В Баку:

— директор Русской экономической школы Азербайджанского экономического университета (UNEC) Эльшад МАМЕДОВ.



В Бишкеке:

— председатель Комитета по вопросам промышленной политики, экспорта, инфраструктуры и государственно-частного партнерства ТПП Кыргызской Республики Кубат РАХИМОВ.



В Ереване:

— председатель исследовательско-аналитической общественной организации "Интеграция и развитие", координатор Евразийского экспертного клуба Арам САФАРЯН.



В Кишиневе:

— депутат парламента от фракции Партии социалистов (ПСРМ), доктор экономических наук Владимир ГОЛОВАТЮК.



В Минске:

— заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларуси Сергей КИЗИМА.



2 ноября в Астане пройдет заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, на котором планируется рассмотреть вопросы преимущественно экономического характера, а также ряд проектов в гуманитарной сфере и в области финансового обеспечения деятельности органов СНГ. Как развивается сотрудничество стран СНГ сегодня? Какие вопросы экономической повестки являются приоритетными? Какие новые проекты могут быть реализованы в рамках СНГ?

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