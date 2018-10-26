Пресс-конференция по итогам олимпиады "Мой первый учитель"

31 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция по итогам первой Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы "Мой первый учитель".



Участники:

— председатель Общероссийского профсоюза образования Галина МЕРКУЛОВА;

— директор Департамента образовательных программ ОАО "Роснано" Елена СОБОЛЕВА;

— ректор Московского городского педагогического университета Игорь РЕМОРЕНКО;

— участники Олимпиады.



В финал вышли 30 педагогов из 20-ти регионов Российской Федерации. Номинации: "Предметная образовательная деятельность", "Социально-воспитательная деятельность и взаимодействие с учреждениями культурной и социальной сфер", "Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся". Учредители: Общероссийский профсоюз образования, Фонд инфраструктурных и образовательных программ "Роснано", Российская академия образования, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Московский городской педагогический университет, Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина, издательская фирма "Сентябрь", издательский дом "Первое сентября".



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/