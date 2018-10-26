Пресс-конференция о развитии высшего образования и науки

1 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Высшая школа: традиции и инновации".



Участники:

— заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке, председатель Российского общества "Знание" Любовь ДУХАНИНА;

— ответственный секретарь Комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты РФ Юрий СЪЕДИН;

— председатель Координационного совета межрегиональной общественной организации "Лига преподавателей высшей школы" Елена ЛЯПУНЦОВА;

— представитель Ассоциации технических университетов Валерий БАЛТЯН;

— представители организационного комитета и победители проекта "Золотые имена высшей школы", а также вузов Мурманска, Ростовской области, Пятигорска.



К участию приглашены члены парламента.



В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы развития высшего образования и науки. Участники дискуссии рассмотрят проблемы кадрового обеспечения инновационной сферы, качества профессионального образования, задачи университетов и преподавателей высшей школы, осветят процессы преобразований, происходящих в вузах современной России.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/