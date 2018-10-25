Пресс-конференция о проведении Единого урока по безопасности в Сети

30 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная проведению Единого урока по безопасности школьников в сети интернет в 2018 году.



Участники:

— председатель Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества, первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила БОКОВА;

— заместитель начальника Управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и последипломного образования Роспотребнадзора Наталья БИРЮКОВА;

— заместитель начальника отдела организации надзора за физическими факторами и транспортом Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Семен ПЛАКСИН.



К разговору приглашены: представители Минпросвещения России, Минкомсвязи России, Минздрава России, ФСБ России, МВД России и Роскомнадзора.



30 октября во всех школах России будет проведен Единый урок по безопасности в интернете. Инициированный Советом Федерации в 2014 году, он за пять лет охватил миллионы детей и подростков России и стран постсоветского пространства и вошел в план мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018–2020 гг. Урок направлен на повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности, привлечение внимания родительской и педагогической общественности к этим проблемам.



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Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/