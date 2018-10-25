Пресс-конференция депутата ГД РФ А. Выборного по итогам заседания ПА ОДКБ

31 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция председателя Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолия ВЫБОРНОГО.



29–30 октября в Москве пройдут заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и 11-е пленарное заседание ПА ОДКБ. Какие вопросы на повестке заседания ПА ОДКБ? Как идет процесс сближения законодательств стран ОДКБ в международной, военно-политической, правовой и иных областях? Какие инициированные парламентариями стран ОДКБ законопроекты уже действуют? Как продвигается работа по законодательному обеспечению информационной безопасности? Ведется ли парламентский мониторинг военно-политической обстановки в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности ОДКБ с учетом проведения крупных учений стран НАТО вблизи границ государств ОДКБ?



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/