Видеомост Москва – Дели о климатических и природных аномалиях

26 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Дели на тему: "Климатические и природные аномалии: ООН бьет тревогу".



Участники в Москве:

— почетный президент Всемирной метеорологической организации Александр БЕДРИЦКИЙ;

— научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля, профессор Сергей СЕМЕНОВ.



Участники в Дели:

— директор проекта "Третий полюс" Джойдип ГУПТА;

— эксперт по климату международной неправительственной организации ActionAid Харджит СИНГХ.



8 октября на очередной сессии Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата в южнокорейском городе Инчхон был представлен отчет, где изложены возможные последствия изменения климата, которые ожидают планету, если выбросы парниковых газов сохранятся на текущем уровне. Согласно выводам ученых из 40-ка стран, уже к 2040 году Земле грозят такие природные бедствия, как лесные пожары, засухи, неурожаи, вымирание коралловых рифов. Ученые отметили, что прописанные в Парижском соглашении по климату (2015) обязательства недостаточны, чтобы сдержать рост температуры в пределах 1,5 градусов, и призвали принять "срочные и беспрецедентные меры", отказаться от ископаемых видов топлива – угля, нефти и газа.



Какие страны в большей степени могут пострадать от последствий изменения климата? Какие шаги необходимо предпринять, чтобы минимизировать глобальное потепление? Какой стране необходимо сократить количество выбросов СО2 в первую очередь? Насколько реализуемы предложенные учеными меры?

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