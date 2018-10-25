Круглый стол по итогам конкурса "Безопасная дорога – детям"

26 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол по итогам Всероссийского конкурса детских и семейных команд "Безопасная дорога детям" с презентацией работ победителей.



Участники:

— заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Лариса ФАЛЬКОВСКАЯ;

— ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей ГУСЕВ;

— директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна ШЕВЧЕНКО;

— старший инспектор группы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России Ольга ПОЗДНЯКОВА;

— победители Всероссийского конкурса "Безопасная дорога – детям".



Детские и семейные команды состязались в 4-х номинациях: компьютерная презентация, социальный видеоролик, художественное творчество, разработка логотипа для отрядов юных инспекторов движения, а педагогические работники представляли методические разработки учебных и внеучебных занятий по вопросам пропаганды безопасности дорожного движения.

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