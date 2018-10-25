Пресс-конференция о ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке

26 октября в 14:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке".



Участники:

— заместитель генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины (Главное командование) Таляль НАДЖИ;

— Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз НОФАЛЬ.



В ходе мероприятия будет проанализирована обстановка на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где продолжают сохраняться горячие точки. Любая из них в любой момент может стать причиной непредсказуемых разрушительных событий в регионе и, возможно, за его пределами. Будут показаны связь и взаимовлияние всех региональных проблем, в числе которых – палестино-израильское урегулирование, положение палестинских беженцев, палестинское национальное единство, горячие точки (Сирия, Йемен, Ливия). Будет дан прогноз развития событий на ближайшую перспективу и освещены результаты встреч и переговоров в Москве.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/