8 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция к 100-летию окончания Первой мировой войны.



Участники:

— научный руководитель Института всеобщей истории, академик РАН, сопредседатель Российского исторического общества Александр ЧУБАРЬЯН;

— директор Института российской истории РАН, член Президиума Совета Российского исторического общества Юрий ПЕТРОВ;

— член Президиума Российского исторического общества, член Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ.



11 ноября отмечается 100-летие окончания Первой мировой войны. В этот день в 1918 году в Компьенском лесу командующий войсками Антанты французский маршал Фердинанд Фош и английский адмирал Росслин Уимисс подписали перемирие с главой немецкой делегации генерал-майором Детлофом фон Винтерфельдом. Но среди подписантов перемирия уже не могло быть представителя государства, без которого победа Антанты была бы просто невозможна. Революционные события 1917-го уничтожили Российскую империю, а пришедшие к власти большевики вышли из войны, заключив с Германией Брестский мир. Завершив Первую мировую, Европа торжествовала. Германская и Австро-Венгерская монархии были повержены, Османская империя развалилась, а Россия, бывшая для Антанты верной союзницей, попала в разряд побежденных стран. Какова роль России в победе в Первой мировой? Помнят ли в Европе о жертвах русской армии? Почему важно сегодня извлекать уроки из событий, перевернувших 100 лет назад историю России, Европы и мира?

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