Видеомост Москва – Ватикан к открытию проекта Третьяковской галереи

6 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный видеомост Москва – Ватикан, посвященный открытию в Музеях Ватикана крупнейшего международного выставочного проекта Государственной Третьяковской галереи "Русский путь. От Дионисия до Малевича".



Участники в Москве:

— заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла МАНИЛОВА;

— генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;

— куратор выставки Татьяна ЮДЕНКОВА;

— апостольский нунций в Российской Федерации Челестино МИЛЬОРЕ;

— Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Российской Федерации Паскуале ТЕРРАЧЧАНО;

— директор Благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" Мария КРАСНИКОВА;

— вице-президент ТПП РФ, сопредседатель Российско-итальянского форума-диалога по линии гражданских обществ Владимир ДМИТРИЕВ.



Участник в Ватикане:

— директор Музеев Ватикана Барбара ЯТТА.



19 ноября в Музеях Ватикана состоится открытие выставки "Русский путь. От Дионисия до Малевича", которая станет ответом на масштабный проект Музеев Ватикана, начатый осенью 2016 года в Третьяковской галерее. Никогда ранее Музеи Ватикана не выдавали в другие музеи одновременно столь значительное число произведений искусства XII–XVIII веков из постоянной экспозиции. В ходе мероприятия будут освещены подробности подготовки и детали предстоящей выставки.



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