25 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоятся пресс-показ фильма "Пришелец" режиссера Александра Куликова и творческая встреча с создателями картины.



Участники:

— певица ВАЛЕРИЯ;

— креативный продюсер и автор сценария Александр КАРПОВ;

— исполнительный директор кинокомпании "Люксор" Сергей СОРОЧКИН;

— режиссер пост-продакшн Беата СОКОЛОВА;

— актеры Анна БАНЩИКОВА, Алексей ОГУРЦОВ, Игорь ОГУРЦОВ, Григорий СИЯТВИНДА.



Новый игровой полнометражный фильм "Пришелец" выходит в широкий российский прокат 8 ноября. В результате цепи трагических случайностей на далекой планете в одиночестве оказывается космонавт. Его жизнь находится в постоянной опасности. Нечто необъяснимое, вступившее с ним в контакт, навсегда изменит его. С этой минуты он станет потерянным и для себя, и для людей. И сколько раз ему придется умереть, чтобы доказать, что он жив…

В главных ролях: Андрей Смоляков, Юрий Цурило, Григорий Сиятвинда, Максим Виторган, Александр Куликов, Анна Банщикова, Евгения Шипова.

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