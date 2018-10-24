25 октября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет российско-японский медиафорум.



Участники:

— заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей ВОЛИН;

— полномочный министр Посольства Японии в России Тосихиро АЙКИ;

— директор отдела международных экономических отношений Министерства по внутренним вопросам и связи Японии Томохиро УСИЯМА;

— представители российских и японских СМИ.



Руководители СМИ, а также представители профильных ведомств России и Японии обсудят ключевые вопросы взаимодействия двух стран в медиасфере, рассмотрят задачи журналистики в меняющемся мире, осветят роль информационной политики в укреплении российско-японских отношений. Мероприятие пройдет в рамках перекрестных годов России и Японии (2018–2019).

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/