Лекция об истории МХАТ им. М. Горького

25 октября в 18:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится лекция на тему: "История МХАТ им. М. Горького". Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*.



Лектор – директор музея МХАТ им. М. Горького Марфа БУБНОВА.



Лекция приурочена к отмечаемому 26 октября 120-летию со дня основания МХАТ им. М. Горького, который считает себя правопреемником Московского Художественного театра.



*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.



Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!



Регистрация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход на территорию агентства строго при предъявлении паспорта.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html

Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/