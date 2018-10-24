Пресс-конференция делегации демократов Иракского Курдистана

29 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция делегации Демократической партии Иракского Курдистана о ситуации в Ираке и результатах парламентских выборов.



Участники:

— руководитель Департамента внешних связей Демократической партии Иракского Курдистана Хошияр СИВАЙЛИ;

— заведующий отделом стран Азии Департамента внешних связей Демократической партии Иракского Курдистана Абдулсалам ЗИБАРИ;

— представитель Демократической партии Иракского Курдистана в России Хошави БАБАКР.



В ходе мероприятия члены делегации Демократической партии Иракского Курдистана поделятся своим видением ситуации в стране и результатов парламентских выборов в Ираке в целом и на территории Иракского Курдистана, расскажут о прошедших встречах и переговорах в Москве.



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ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.





Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/