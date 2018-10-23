Круглый стол о последствиях выхода США из ДРСМД

25 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Россия и США: возможные последствия резких шагов Вашингтона".



Участники:

— член Совета Федерации Алексей КОНДРАТЬЕВ;

— заведующий Сектором военно-политического анализа ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, профессор МГИМО МИД России Сергей ОЗНОБИЩЕВ;

— военный эксперт Константин СИВКОВ;

— заместитель заведующего кафедрой новой и новейшей истории исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий РОГУЛЕВ.



К разговору приглашены эксперты ИСКРАН, РИСИ.



20 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в очередной раз обвинив Россию в нарушении положений этого документа. Спустя несколько дней Трамп сообщил, что США планируют наращивать свой ядерный потенциал для усиления давления на Россию и Китай. Громкие заявления совпали с визитом в Москву советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, который, по утверждению некоторых аналитиков, приезжал уведомить российское руководство о выходе Вашингтона из договора. Какие последствия могут иметь анонсированные шаги США? Поставит ли разрыв соглашения под угрозу глобальную безопасность? Почему действия США серьезно обеспокоили их европейских союзников? Что ждет СНВ-3 – ключевое соглашение в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями? Будут ли США размещать новые ракеты в Европе? Какой ответ на действия Вашингтона может дать Россия? Что ожидает российско-американские отношения?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/