Пресс-конференция об актуальных методах борьбы с сибирской язвой

30 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция академика РАМН, первого заместителя председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Геннадия ОНИЩЕНКО. В ходе мероприятия состоится презентация руководства для врачей "Сибирская язва: актуальные проблемы разработки и внедрения медицинских средств защиты", созданного коллективом авторов под управлением академика РАМН Геннадия Онищенко.



В мероприятии также примут участие преподаватели профильных кафедр 1-го Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, РМАПО, научные сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, Ставропольского противочумного НИИ, Центральной противочумной станции, сотрудники Роспотребнадзора, практические врачи, студенты медицинских вузов Москвы.



В XXI веке сибирская язва выявляется не только в слаборазвитых странах. Ежегодно ей болеют примерно 20000 человек и более 1 миллиона животных в 82-х странах. Средняя летальность в 2005–2010 гг. среди людей составила 25%. В России в 2001–2016 гг. заболели 168 человек, средняя летальность – 3%. Неблагополучная обстановка отмечается в ближнем зарубежье. Особую тревогу вызывают случаи использования возбудителя сибирской язвы в качестве агента биотерроризма. Имеют место нарушения некоторыми государствами Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. У проживающих вблизи очагов распространения заболевания отмечаются серьезные психологические расстройства. В издании с современных позиций рассмотрены и проанализированы задачи разработки и внедрения в отечественную практику средств диагностики, профилактики и лечения болезни.



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