24 октября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится IV Международный форум "Религия и мир".



Участники:

— председатель Комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей ГАВРИЛОВ;

— заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор ВОДОЛАЦКИЙ;

— верховный муфтий Сирии Ахмад ХАССУН;

— руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр ВОЛКОВ;

— советник председателя Госдумы РФ Александр ЩИПКОВ;

— управляющий партнер компании "Ашманов и партнеры" Игорь АШМАНОВ;

— президент Международного общественного фонда единства православных народов Валерий АЛЕКСЕЕВ;

— общественные и религиозные деятели, российские и зарубежные эксперты, делегации из Греции, Сирии, Ливана, Иордании, Палестины, Израиля, Сербии, Болгарии, Армении, Казахстана и других стран.



Форум является важной дискуссионной площадкой, на которой обсуждаются межнациональные и межконфессиональные отношения, вопросы сохранения и защиты традиционных ценностей, проблемы воспитания молодежи, информационная безопасность, гонения и геноцид христиан в XX-XХI вв.

В этом году тема форума: "Религия и мир: религия и цифровое общество". Будут действовать четыре тематических секции: "Диалог религий: противодействие религиозному экстремизму в Сети", "Опыт работы конфессий в информационном пространстве", "Интернет как инструмент социального служения", "Молодежь и религия: взгляд в будущее". Организатором форума выступает Союз за содействие сохранения традиционных духовных ценностей "Христианский мир" при поддержке Правительства Москвы.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/