Пресс-конференция о премии спорткомментаторов "Голос спорта"

24 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная проведению первой Национальной премии спортивных комментаторов "Голос спорта".
Участники:
— президент Российской ассоциации спортивных комментаторов Геннадий ОРЛОВ;
— председатель Президиума РАСК Алексей ЕФИМОВ;
— член Президиума РАСК Владимир СТОГНИЕНКО;
— член Президиума РАСК Олег ЖОЛОБОВ;
— член Президиума РАСК Владимир ГОМЕЛЬСКИЙ.
Российская ассоциация спортивных комментаторов планирует сделать премию ежегодной. Этот шаг будет способствовать повышению уровня спортивных комментаторов, созданию дополнительных творческих и профессиональных возможностей, популяризации спорта, олимпийского движения и здорового образа жизни.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/