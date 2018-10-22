Пресс-конференция о премии спорткомментаторов "Голос спорта"

24 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная проведению первой Национальной премии спортивных комментаторов "Голос спорта".



Участники:

— президент Российской ассоциации спортивных комментаторов Геннадий ОРЛОВ;

— председатель Президиума РАСК Алексей ЕФИМОВ;

— член Президиума РАСК Владимир СТОГНИЕНКО;

— член Президиума РАСК Олег ЖОЛОБОВ;

— член Президиума РАСК Владимир ГОМЕЛЬСКИЙ.



Российская ассоциация спортивных комментаторов планирует сделать премию ежегодной. Этот шаг будет способствовать повышению уровня спортивных комментаторов, созданию дополнительных творческих и профессиональных возможностей, популяризации спорта, олимпийского движения и здорового образа жизни.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html