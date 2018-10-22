29 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится IX Международная конференция "Зиновьевские чтения" на тему: "Постсоветизм и посткапитализм А. Зиновьева: какой социально-политический строй мы хотим и можем создать?".



Участники:

— общественно-политические деятели и эксперты из России, Китая, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Болгарии: Ольга ЗИНОВЬЕВА (Россия), Тодор ТОДОРОВ (Болгария), Джульетто КЬЕЗА (Италия), Димитриос ПАТЕЛИС (Греция), Юрий СОЛОДУХИН (Россия), Сергей БАБУРИН (Россия), Владимир ЛЕПЕХИН (Россия), Дмитрий КУЛИКОВ (Россия), Искандер ВАЛИТОВ (Россия), Павел РОДЬКИН (Россия), Сергей ЛУЗЯНИН (Россия), Алексей МАСЛОВ (Россия), Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ (Россия), Михаил ДЕМУРИН (Россия), Ванг ХАЙКИНГ (Китай), Хауке РИТЦ (Германия), Кристин МЕСТР (Франция), Джинни Тоски-Мараццани-Висконти (Италия), Сергей ШАРГУНОВ (Россия), Ксения ЗИНОВЬЕВА (Россия — Германия), Андре ПАЛЕ (Франция), Леонид АЛАШНИКОВ (Россия), Алексей ПАНКИН (Россия).



Мир стоит перед необходимостью создания новых социальных проектов и внесения принципиальных изменений в политэкономические отношения. Александр Зиновьев предсказал сегодняшний кризис и его последствия. Поиску вариантов преодоления этого кризиса будут посвящены доклады и дискуссии.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/